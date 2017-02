Un bon coup de pouce pour la Villa Pierrot

Les Chevaliers de Colomb de Magog ont obtenu l'argent remis à la Villa Pierrot de la part du conseil suprême des Chevaliers de Colomb, qui se trouve aux États-Unis. Il leur a fallu attendre deux ans avant d'enfin mettre la main sur la somme qui avait été demandée.

« On a travaillé fort pour toucher cette somme, souligne Yvon Bélair, grand chevalier du conseil 2383. Ce n'est pas facile d'avoir du financement de la part du conseil suprême, qui est comme le gouvernement fédéral des Chevaliers de Colomb. Ça prend de très bonnes raisons pour les convaincre. »

Visiblement persuadé de la pertinence de la mission de la Villa Pierrot, M. Bélair souligne que les Chevaliers veulent par leur don accroître la qualité de vie des résidants de la Villa Pierrot.

Pour des enfants épanouis

Le montant accordé permettra la poursuite du programme « retour d'école », mis en place à la Villa Pierrot afin de favoriser l'épanouissement des enfants résidant sur place. « Quand les jeunes reviennent de l'école, ils peuvent notamment participer à des activités d'éveil, de créativité et qui visent à leur donner confiance », indique Lise Cadieux, directrice de la résidence accueillant de jeunes mères monoparentales.

Malgré que ses actions semblent donner des résultats concrets, la Villa Pierrot n'a pas droit à un financement récurrent de la part du gouvernement provincial. L'organisme est donc constamment à la recherche d'argent.

« On a droit à chaque année à un 15 000 $ de la part de Centraide, on fait appel aux fondations et AccèsLogis supporte nos résidantes. On est reconnu en tant que milieu de vie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est une belle reconnaissance. Mais ça ne nous a rien apporté au plan financier jusqu'à présent », révèle Mme Cadieux, tout en notant que le budget annuel de la Villa s'élève à quelque 100 000 $.