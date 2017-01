Le CHSLD Wales restera privé

Le conseil d'administration en a obtenu la certitude au cours de la rencontre que lui a accordé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, vendredi à Montréal. Il y a été question de financement et de son statut de résidence privée.

Également présente, la députée de Richmond, Karine Vallières, a qualifié cette rencontre de « constructive ». Elle annonce que M. Barrette reconnaît que le CHSLD Wales « joue un rôle important dans la MRC du Val-Saint-François et qu'il s'est engagé à travailler pour trouver rapidement une solution concernant l'établissement unilingue anglophone ». La députée Vallières en a profité pour réitérer son appui et sa volonté de venir en aide au Centre d'hébergement. Rappelons que le CHSLD Wales inc. a cumulé une dette de 1,7 M$ qu'il devra rembourser avant la fin de son année financière.