Estrie : une aide de 5,3 M$ pour l'eau potable et les eaux usées

(Weedon) Quatre municipalités de l'Estrie, dont Weedon, recevront un total de 5,3 millions $ par l'entremise du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées.

La ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, et Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ont procédé à l'annonce de ces importants projets pour l'Estrie en conférence de presse à Weedon jeudi.

En plus de Weedon, les municipalités de Saint-Robert-Bellarmin, de Nantes et d'Asbestos obtiendront aussi un renouvellement de leurs conduites d'eau grâce au FEPTEU. Dans la même volonté, Asbestos sera également doté d'un bassin de rétention des eaux usées adéquat. Ce financement a déjà fait l'objet d'une annonce le 16 janvier.

Grâce au FEPTEU, le gouvernement du Canada investira la somme de 180 milliards $ sur une période de 12 ans dans l'ensemble du pays.

Mme Bibeau, également députée fédérale de Compton-Stanstead, a rappelé l'importance qu'accorde le gouvernement fédéral pour que les municipalités aient accès à des infrastructures adéquates.

« Les projets d'infrastructures d'eau que nous annonçons aujourd'hui reflètent concrètement l'esprit de partenariat qui nous anime afin d'assurer la prospérité et la vitalité de tous les territoires du Québec. C'est en travaillant en collaboration que nous améliorons la qualité de vie de nos citoyens », a-t-elle assuré.

Par l'entremise du FEPTEU, les deux gouvernements financeront conjointement de 83 à 95 pour cent des différents projets d'infrastructures.

Ce financement gouvernemental offre aux petites municipalités la chance de réaliser d'importants travaux de mises à niveau.

« Ce n'est pas acceptable que des infrastructures ne soient pas encore en état partout au Québec. C'est donc pour cette raison que nous annonçons des sommes très importantes. Pour l'Estrie, ce sont des projets de plus de 5 millions $ de dollars, mais pour l'ensemble du Québec, au cours des deux prochaines années, il y aura des investissements de plus de 100 millions $ », note M. Coiteux.

Renouvellement des conduites d'eau

L'annonce du renouvellement des conduites d'eau à Weedon comble le maire de cette municipalité, Richard Tanguay, puisque la municipalité n'aura qu'à payer une infime partie des coûts du projet.

« Cela va nous permettre de refaire l'ensemble des infrastructures de la rue des Érables et la chaussée en elle-même. À ce moment, nous parlons d'un projet de 3,2 millions $ dont nous irons chercher un million $ avec la taxe d'accise et 2 millions $ avec le FEPTEU. De cette manière, ça fait en sorte que le projet est beaucoup plus réalisable », estime le maire de la municipalité.

« Lorsqu'on construit de nouvelles infrastructures, il faut les fabriquer et les installer. De ce fait, vous allez voir les camions rouler et les gens travailler au cours des prochains mois. Cela fera en sorte que notre économie au Québec, qui va déjà beaucoup mieux, va aller encore mieux », estime M. Coiteux, également ministre de la Sécurité publique.

Rappelons que plusieurs municipalités de la région ont vécu des déceptions avec ce programme. Windsor et Val-Joli, par exemple, n'ont pu en bénéficier parce que l'enveloppe a été épuisée rapidement.

Or, Val-Joli compte plusieurs citoyens dont les puits sont contaminés et qui n'ont pas accès à l'eau potable. Windsor caresse pour sa part un important projet d'agrandissement et de mise aux normes de son usine de filtration.