L'hôtel Espace 4 saisons inaugure la construction de 54 nouvelles chambres

« C'est la célébration d'un grand projet aujourd'hui. Nous sommes de grands amis du mont Orford », a déclaré le propriétaire d'Espace 4 saisons, l'homme d'affaires André L'Espérance, lors de l'inauguration.

Il faut rappeler que M. L'Espérance a été propriétaire de la station Mont Orford pendant quelques années avant qu'il ne la cède au gouvernement du Québec. En achetant Espace 4 saisons en 2008, l'homme d'affaires était devenu propriétaire du seul établissement hôtelier situé au pied des pistes du centre de ski.

Pour sa part, la directrice générale adjointe Annie Brunelle a laissé entendre mercredi que la construction des nouvelles unités a tenu en haleine son équipe. « Un ajout de chambres, ce n'est pas comme une construction neuve », a-t-elle lancé.

Espace 4 saisons ne comptait que 28 chambres avant les travaux, qui ont presque entièrement été effectués en 2016. Une quarantaine de nouveaux emplois directs auraient été créés grâce à l'investissement réalisé.

Récemment embauché à titre de directeur du développement touristique par l'organisme Destination Memphrémagog, Jonathan Marcotte affirme que les nouvelles chambres « ajoutent beaucoup à l'offre hôtelière » de la région de Magog.

« Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu un tel investissement dans le secteur hôtelier dans la région, note M. Marcotte. Et ce qui est intéressant, c'est que cet hôtel et son offre en restauration se trouvent au pied des pistes. Ça comble un vide. »

Plusieurs des nouvelles chambres sont équipées d'une cuisinette. La section nouvellement construite compte par ailleurs quatre salles de réception, un gymnase ainsi qu'une piscine divisée en deux parties, l'une située à l'intérieur et l'autre à l'extérieur.