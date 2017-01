La Ville de Magog sonde ses citoyens

Agrandir

La Ville de Magog veut connaître l'opinion de ses citoyens avant de revoir son plan directeur des parcs et espaces verts. On aperçoit sur la photo la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm, en compagnie de la chef de la division sports, activités physiques et plein air de la municipalité, Judith Gagnon.

Spectre Média, Jessica Garneau