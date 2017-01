Les stations de ski gardent espoir

(Magog) Les sautes d'humeur de dame Nature, au cours des derniers jours, ont évidemment donné des maux de tête aux dirigeants des stations de ski de la région. Mais l'hiver n'est pas terminé et les températures plus froides prévues à court terme permettent aux dirigeants des stations de ski de garder espoir.

L'hiver 2016-2017 avait fort bien commencé pour la majorité des stations du Québec. La neige tombée durant la période des fêtes avait fait le bonheur des skieurs et ces derniers avaient été nombreux à profiter des belles conditions sur les pistes. Les températures douces, la pluie et le verglas des dernières semaines ont donc jeté une douche d'eau froide sur l'industrie du ski.

«Ce n'est vraiment pas un scénario idéal en ce moment, surtout pour les centres de ski situés au sud du fleuve Saint-Laurent, reconnaît Pierre Dussault, porte-parole de la station Owl's Head. Heureusement, on a eu un super bon temps des fêtes avec un bel achalandage.»

M. Dussault note toutefois que l'achalandage est presque toujours plus faible après la période des fêtes de fin d'année. «Disons que c'est moins grave d'avoir une redoux à ce temps-ci», concède-t-il.

À la station Owl's Head mercredi, seulement quelques pistes étaient ouvertes en matinée. Les employés de la montagne s'affairaient en effet à déglacer les câbles de quelques remontées mécaniques avant la remise en service de ces dernières. Le centre se trouvait donc en «ouverture graduelle pour des raisons de sécurité».

Au Mont Orford

Après une fermeture temporaire mardi, la station Mont Orford accueillait à nouveau skieurs et planchistes mercredi. Une dizaine de centimètres de neige étaient tombés pendant la nuit et les pistes offraient semble-t-il de «bonnes conditions de glisse».

«La météo est changeante, depuis quelques jours, alors on reste à l'affût pour répondre le plus adéquatement possible aux situations qui se présentent, indique la directrice des ventes et du marketing au Mont Orford, Mélanie Morier. On a pris des mesures face au verglas de mardi et on s'en tire sans vraiment de conséquences.»

En dépit des épisodes de verglas et de pluie des derniers jours, la station Mont Orford connaîtrait une bonne saison. «Au cumulatif, si on inclut le temps des fêtes, ça va bien de notre côté cet hiver», dit sa directrice des ventes et du marketing.

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour les prochains jours amènent Mélanie Morier à penser qu'il y aura bientôt de très belles journées de ski. «La couverture de neige est encore bonne sur nos pistes, mais on va tout de même fabriquer plus de neige. Je m'attends à ce que les conditions soient exceptionnelles la semaine prochaine.»