Bon départ pour Espace 4 saisons

« On offre nos nouvelles chambres depuis novembre dernier, note Annie Brunelle, porte-parole d'Espace 4 saisons. Et les gens qui louent nos chambres plus anciennes ont aussi droit à de la nouveauté puisqu'on a rénové la partie nord de l'auberge, qui est la première à avoir été construite. »

Grâce aux travaux réalisés, l'établissement hôtelier compte désormais 82 chambres ainsi qu'une piscine possédant deux sections, l'une située à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Le design de l'ensemble est à la fois « champêtre et moderne », note Mme Brunelle. « On voulait un équilibre entre ces deux aspects. C'était un défi. »

La porte-parole d'Espace 4 saisons ajoute dans la foulée que la décoration des nouvelles unités plaît à la clientèle. « Des gens veulent acheter des éléments de notre déco après l'avoir découverte. On s'efforce de les accommoder. »

Durant la période des Fêtes, le taux d'occupation de l'établissement est demeuré élevé. « On a été pas mal plein à partir de la mi-décembre jusqu'à la fin du congé des fêtes. La neige tombée pendant cette période nous a aidés. »

Il faut savoir qu'Espace 4 saisons est l'unique hôtel à se trouver au pied des pistes de la station Mont-Orford. Les skieurs constituent en conséquence une clientèle importante pour l'établissement hôtelier.

Depuis quelques semaines, les locations de chambres sont moins nombreuses du lundi au vendredi, mais leur nombre augmenterait considérablement une fois la fin de semaine arrivée.

« Jusqu'à la fin de février, nos week-ends sont pleins », souligne Annie Brunelle.

Par ailleurs, Mme Brunelle révèle que la location va également bon train à l'Hôtel et spa Étoile-sur-le-lac. Rappelons qu'André L'Espérance, celui-là même qui possède l'Espace 4 saisons, le Grand cru et l'Orford express, s'est porté acquéreur de cet autre établissement il y a quelques mois à peine.

« L'Étoile-sur-le-lac a connu un bon automne et un bon début d'hiver. Les chiffres de cet hôtel sont en hausse depuis quelques années », résume la porte-parole des deux établissements hôteliers.