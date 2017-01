La population de Newport divisée

(Newport, Vermont) À l'image de l'ensemble de la société américaine, la population de la région de Newport, aux États-Unis, est divisée en ce qui concerne le début de mandat de Donald Trump. Certains affichent leur optimisme et d'autres leur déception, mais on rencontre par surcroît beaucoup de gens qui se montrent indifférents à son arrivée à la Maison-Blanche.

« J'espère qu'il ne nous placera pas dans des situations trop délicates avec ses commentaires sur la Chine ou la Corée du Nord et même la Russie, mentionne M. Tullis. Pour l'instant, je le trouve surtout rafraîchissant : il n'est pas un vrai politicien et pourrait donc faire les choses autrement. S'il améliorait la balance commerciale des États-Unis, je serais très content. »

N'empêche, tous ne sont pas désintéressés. Ainsi, le Vermontois Jim Campbell est fier de révéler qu'il appuie Trump. « On a eu huit ans de rien du tout avec son prédécesseur alors je suis plutôt content qu'il arrive. C'est un homme qui connaît vraiment bien le domaine des affaires et, moi, je considère que c'est très encourageant », explique-t-il.

En visite à Newport vendredi, le Magogois Daniel Blais a lui également constaté le désintérêt de plusieurs face à la cérémonie d'investiture tenue le jour même à Washington. « Je mangeais ce midi dans un restaurant et, sur 25 clients, seulement un regardait l'écran où on voyait la cérémonie », a-t-il raconté.

July Mason ne se sent pas plus interpelée par le président milliardaire. « Je ne suis pas la politique », note-t-elle, avant de reprendre sa marche avec un pas rapide.

Travaillant dans une boutique au centre-ville de Newport, Brianna Batson avoue avoir été « horrifiée et embarrassée » quand Donald Trump a remporté les élections américaines en novembre dernier. Elle craint que le nouveau président ne cause de graves ennuis à son pays et à la planète tout entière.

« Ça me fait peur pour les droits civils et les femmes, admet-elle sans difficulté. Et puis il y a la question des changements climatiques : Trump refuse de croire que ça existe, ce qui risque d'avoir des conséquences néfastes si on laisse fleurir à nouveau des industries qui sont très polluantes. »

Une autre citoyenne de la région, Diana Stockwell, affirme qu'elle « prie pour le monde entier » ces jours-ci. « Une chose terrible s'est produite lors de l'élection de cet homme. Je suis très inquiète. La fin du monde devient possible. »

Cette citoyenne soutient cependant que certains élus républicains pourraient être tentés de se placer en travers de la route de Donald Trump, advenant que ce dernier dépasse les bornes.

« C'est l'espoir que j'ai. Et je pense par ailleurs que, au besoin, la population va se mobiliser pour l'empêcher de trop faire dériver le pays. »