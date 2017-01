Pascal Mongeau succédera à Luc Chapdelaine

Le président du c.a. de la Corporation, Jacques Demers, a présenté le nouveau directeur général mardi matin lors d'un point de presse.

Il s'agit d'un retour dans la région pour Pascal Mongeau, qui a « occupé plusieurs postes de gestionnaires de haut niveau dans des entreprises touristiques d'envergure internationale, et ce, tant en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique » au cours des 20 dernières années, indique-t-on dans un communiqué.

« Les réalisations de M. Mongeau démontrent qu'il est l'homme de la situation pour faire du Mont Orford une destination récréotouristique offrant des produits et services touristiques de haut niveau et innovants, attractifs particulièrement pour les jeunes familles. La proximité avec le Parc national du Mont-Orford, permettant une multitude de maillages et d'offres croisées, est sans contredit un avantage stratégique dont nous devons tirer profit. Nous avons tout en main pour créer encore davantage de richesse collective pour la grande région de Magog-Orford et plus largement celle des Cantons-de-l'Est », y souligne Jacques Demers à son sujet.

Pascal Mongeau, qui est en poste depuis lundi, succède à Luc Chapdelaine, qui a annoncé son départ en octobre dernier après avoir occupé les fonctions pendant cinq ans. Il aura comme mandat principal de mener à bien le vaste projet d'investissements qui prévoit une diversification de l'offre, en favorisant le déploiement d'une expérience touristique intégrée 4 saisons et également la bonification de l'expérience ski pour les skieurs et planchistes débutants et intermédiaires.