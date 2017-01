Mal-aimé à Drummondville, vedette au Manitoba

Sportif dans l'âme, jimchab rêvait de suivre les traces de son compatriote drummondvillois Mathieu Perreault. Il n'avait toutefois pas le même talent au hockey et a subi quatre commotions cérébrales, qui l'ont contraint d'abandonner le sport qu'il aimait. Il a également vu ses capacités physiques diminuer, ce qui a ouvert toute grande la porte aux intimidateurs.

L'animateur radio se souvient avoir vécu un véritable calvaire alors qu'il fréquentait l'école secondaire Jean-Raimbault. Il était injurié, menacé et frappé. Il en a développé un bégaiement. Il en est venu à ne plus être en mesure de prononcer son nom en public. « Je me faisais ramasser à gauche et à droite, ça n'a pas été une époque très agréable », se souvient-il.

Afin de se sortir de sa torpeur, Jimmy Chabot s'est découvert une passion pour la photographie. Il suivait son frère à travers son cheminement de hockey mineur et captait ses exploits sur le vif. Un soir, il a été appelé à remplacer l'animateur maison. C'est à ce moment qu'il a trouvé sa voie.

« J'ai découvert que je ne bégayais pas lorsque je parlais au micro. J'ai décidé d'en faire de plus en plus et j'ai gagné en confiance », ajoute-t-il.

Le Drummondvillois a quitté le Québec il y a trois ans afin de travailler à la station francophone de Kapuskasing dans le nord de l'Ontario, puis il a eu la chance d'obtenir un micro à CKNG, la radio communautaire du Manitoba, se rapprochant ainsi de son idole, Mathieu Perreault, maintenant avec les Jets de Winnipeg.

« C'est incroyable ce que je vis là-bas. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de médias francophones, j'ai pu couvrir la coupe Grey de 2015 et des matchs des Jets. J'ai fait mon entrevue avec Mathieu Perreault », se réjouit-il.

Promoteur de la culture franco-manitobaine

Ce n'est toutefois pas pour ses qualités d'animateur que la communauté de Saint-Boniface a fait de jimchab sa personnalité de 2017. C'est plutôt pour le coup de main qu'il donne aux artistes locaux afin de se faire découvrir.

« Je donne beaucoup aux artistes. J'ai l'équipement nécessaire pour faire de bons vidéos et je leur offre une carte de visite à travers mon vlog. Je ne reste pas les bras croisés dans mes temps libres, j'aide les autres », dit-il.

Ce dernier estime d'ailleurs que les artistes franco-manitobains constituent le « next big thing » et que certains perceront le marché québécois, un peu comme l'ont fait Lisa Leblanc (Nouveau-Brunswick) et Radio Radio (Nouvelle-Écosse) au cours des dernières années.

Au cours des dernières semaines, le jeune homme a entamé des démarches afin que l'hymne national canadien soit chanté dans les deux langues officielles avant le début des rencontres locales des Jets. Il gravit peu à peu les échelons et a bon espoir que les 33 000 francophones de la province obtiennent un peu plus de reconnaissance.

« Les Franco-manitobains sont un peu laissés pour compte par les Jets, ils ne s'y reconnaissent pas. Je vais travailler pour que ça change », promet jimchab.

Cet automne, jimchab a l'intention de se lancer dans une tournée canadienne afin d'offrir des conférences et de donner espoir aux jeunes victimes d'intimidation.