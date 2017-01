Drummondville : ouverture du nouveau campus de l'UQTR

Lors de cet événement, il sera possible de visiter les installations du campus comme la bibliothèque, les salles de classe et les laboratoires. Des professeurs, responsables de programmes et étudiants seront présents afin de renseigner les visiteurs au sujet des programmes d'études et des services offerts. Les futurs étudiants pourront également effectuer une demande d'admission sur place.

Le campus de l'UQTR offre actuellement des programmes de baccalauréat en sciences infirmières, éducation au préscolaire et enseignement au primaire (BEPEP), sciences comptables ainsi qu'administration des affaires (gestion des ressources humaines et marketing).

Notons qu'à compter de l'automne 2017, le campus de Drummondville offrira également un programme de baccalauréat en génie mécanique. Outre les baccalauréats, le campus propose de nombreux autres programmes d'études dont le MBA exécutif, des programmes courts de 2e cycle et des certificats.