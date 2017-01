Jusqu'à 4000 abonnés privés d'électricité

(Magog) Jusqu'à 4000 clients d'Hydro-Québec en Estrie ont simultanément été touchés par une panne de courant en raison des forts vents qui ont balayé la région mardi et mercredi.

Les pannes recensées en Estrie chez les clients d'Hydro-Québec sont principalement survenues dans les secteurs de Magog, Sherbrooke, Saint-Camille et Stornoway.

En après-midi mercredi, le courant avait déjà été rétabli dans la large majorité des résidences touchées par les pannes. Vers 14 h, il ne restait plus que 600 clients d'Hydro-Québec qui étaient toujours privés d'électricité en Estrie.

« On espère que tout soit revenu à la normale jeudi matin. Mais on ne peut pas le garantir puisque le vent continue de souffler fort, ce qui signifie que de nouvelles pannes pourraient survenir et retarder le retour à la normale », reconnaît Nadine Jeannotte, porte-parole de la Société d'État.

Mme Jeannotte note que les interruptions de courant ont principalement été causées par des arbres qui ont été déracinés ou cassés par le vent, lequel a atteint des pointes de 90 km/h à certains endroits.

« Le vent a été tellement fort qu'il a projeté au sol sept poteaux électriques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce n'est pas une chose qu'on voit souvent », admet la porte-parole d'Hydro-Québec.

Nadine Jeannotte ajoute que les 280 équipes dépêchées sur le terrain par Hydro-Québec n'ont pas eu la tâche facile. « Il y avait plein de petites pannes ici et là, ce qui a multiplié le nombre d'interventions. En plus, les mauvaises conditions routières ont ralenti les équipes dans leurs déplacements. »

Des dizaines de milliers de clients d'Hydro-Québec ont été confrontés à une interruption de courant inattendue. Avec les Laurentides et la Montérégie, l'Estrie figure parmi les régions qui ont été les plus affectées à l'échelle de la province.

Ajoutons en terminant que des clients d'Hydro-Magog et d'Hydro-Sherbrooke ont également dû se débrouiller sans électricité durant des périodes d'une durée variable mardi et mercredi. Sur les territoires desservis par ces deux distributeurs d'électricité, l'alimentation avait été rétablie partout en début d'après-midi mercredi.