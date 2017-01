Transports HSF donne un grand coup

(East Angus) Transports de personnes HSF a acquis trois nouveaux véhicules en plus d'amener de nouvelles technologies pour permettre à son système de transports d'être à la fine pointe.

L'entreprise a créé un site internet où les usagers pourront trouver les horaires, les règles, les coûts et les horaires des différents services. De plus, devant la demande croissante d'un système de covoiturage, Transport de personnes HSF a décidé d'aller de l'avant en effectuant la mise en place d'un tel outil qui servira notamment les employés des entreprises de la région.

En plus du site internet, les utilisateurs pourront recevoir des alertes SMS pour les prévenir des retards ou de changements sur les itinéraires en plus d'avoir accès à une plateforme de covoiturage pour faciliter la vie aux travailleurs. À cela s'ajoutent deux MV1, un véhicule aussi bien adapté pour les personnes à mobilité réduite que pour les usagers habituels, ainsi qu'un nouvel autobus.

Tout cela a été rendu possible grâce à la subvention du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), lui qui a d'ailleurs confirmé une nouvelle subvention de 65 915 $ pour 2017. « Les principales acquisitions qui ont été réalisées concernent principalement le transport à mobilité réduite, parce que le transport collectif ne peut pas faire d'acquisitions. En 2016, il y a eu un investissement de 65 000 $ et pour 2017 ce sera approximativement la même somme qui sera investie dans nos services », explique Thérèse Domingue, responsable du guichet unique d'East Angus.

Du même coup, cette reconduction de l'entente de subvention signifie également que la Ligne verte demeurera en activité pour la prochaine année. Pour le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert Roy, ces bonnes nouvelles représentent énormément pour l'avenir de la région. « Il s'agit de très belles nouvelles qui démontrent la belle synergie dans le Haut-Saint-François. Nous voulons retenir nos jeunes étudiants et nos habitants ici. Avec cela, on démontre une réelle volonté d'y arriver », note-t-il.

Estimé à plus d'une centaine dans la région, le nombre d'usagers devrait grimper au cours de la prochaine année. Une tournée est d'ailleurs prévue dans les différentes municipalités de la MRC afin d'informer la population sur l'ensemble des services qui seront offerts.