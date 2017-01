Vent de solidarité à Richmond au lendemain de l'incendie

Les sept bénévoles de la Croix rouge ont donc pu quitter assez rapidement le Centre Sainte-Famille, transformé en centre d'accueil et d'information pour l'occasion. « Les personnes ont reçu des bons d'achat échangeables dans des commerces situés à Richmond et à Sherbrooke pour se procurer des vêtements et des denrées », explique Carl Boisvert, responsable des communications à la Croix rouge.

L'organisation prévoit offrir son aide aux sinistrés pendant 72 heures. Toutefois, l'aide sera disponible un peu plus longtemps pour les deux personnes hospitalisées, un homme incommodé par la fumée et une femme ayant sauté de l'étage. « On aidera les personnes qui sortent de l'hôpital pendant trois jours supplémentaires. On réévaluera les dossiers et on agira selon les besoins de chacun, individuellement », ajoute M. Boisvert.

De plus, un représentant du Rivage, organisme communautaire oeuvrant en santé mentale dans le Val Saint-François, a approché la Croix rouge afin de devenir le lien entre celle-ci et les sinistrés dès la semaine prochaine.

Vent de solidarité

Un vent de solidarité s'est tout de suite emparé des citoyens de Richmond. Une collecte de dons a aussitôt été mise sur pied. Jeudi, l'hôtel de ville est devenu par la force des choses l'endroit idéal pour recueillir les dons de la population désirant faire preuve de générosité envers la quinzaine de personnes touchées par l'incendie.

En l'absence du maire, c'est vers Martin Lafleur, secrétaire adjoint à la direction, secrétaire-trésorier du Service des incendies et directeur de l'Office municipal d'habitation, et sa petite équipe à la Municipalité que se tournent les citoyens.

« Il n'y a pas vraiment de plan de match pour recevoir et distribuer les meubles, par exemple. Les gens appellent, donnent et on s'arrange pour répondre aux besoins. Les besoins sont ceux d'une chambre : lit à une place, petite table, micro-ondes. On gère la situation avec les ressources qu'on a, au fur et à mesure qu'il y aura de la demande. »

La plupart des dons sont stockés dans un entrepôt. Selon Martin Lafleur, le vrai choc aura lieu dans trois jours lorsque les sinistrés auront à se localiser de façon définitive. Dès lors, ils seront pris en charge par les Services sociaux pour évaluer leurs besoins.