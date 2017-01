Un début de saison encourageant au Parc du mont Hatley

Les épisodes de pluie et de vent des derniers jours ont contraint le Parc du mont Hatley à fermer ses portes à quelques reprises. N'empêche, le propriétaire du centre de glisse, Martin Gemme, révèle que son entreprise n'avait jamais enregistré un aussi bon départ en quatre ans.

« Ce n'est pas parfait compte tenu des conditions météo qu'on a eues à certains moments, mais c'est un bon début de saison. Notre meilleur en fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est nettement mieux que l'an dernier puisqu'on était presque sur le gazon à pareille date en 2016 », confie M. Gemme.

Entre autres, le propriétaire de Parc du mont Hatley affirme que la journée du 2 janvier a été particulièrement achalandée. Un achalandage moyen a été enregistré les autres journées.

Conditions gagnantes

Martin Gemme affirme qu'il aurait certainement été en mesure d'ouvrir les portes de son centre de glisse en dépit de la pluie et du vent les 3, 4 et 5 janvier. « Mais j'ai changé ma philosophie au fil des ans et j'essaie maintenant de m'adapter davantage aux éléments. Je préfère qu'on soit ouvert quand on a des conditions gagnantes pour moi et les clients. De toute façon, quand on ferme les journées de mauvais temps, on n'a pas de dépenses supplémentaires alors ça n'a pas d'impact », explique-t-il.

Le propriétaire du Parc du mont Hatley ajoute dans la foulée que la « saison est encore jeune » et croit que la clientèle continuera d'être au rendez-vous au cours des mois à venir. « J'ai très confiance », lance-t-il.

Rappelons que le Parc du mont Hatley a décidé de délaisser la glissade sur chambres à air pour se concentrer sur les mini-luges de type Zipfy cette année. Martin Gemme estime que ce choix améliorera la rentabilité de son entreprise.