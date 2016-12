Un édifice de 3,7 M$ sera érigé au centre-ville de Lac-Mégantic

(Lac-Mégantic) Le Centre d'habitation et d'initiatives communautaires (CHIC) du Granit a baptisé son projet de deuxième édifice (CHIC 2) Le Concerto, qui devrait se construire à l'ancien centre-ville de Lac-Mégantic, sur le terrain même de l'ancien supermarché Métro, au coin des rues Frontenac et Komery, près de la Gare patrimoniale.

L'édifice constituera pratiquement un quartier à lui seul, puisqu'il comprendra 13 logements abordables pour des petites familles ou des personnes seules, une halte-garderie et des services de garde avec horaire régulier et atypique, un parc de jeux intérieurs de 1000 pieds carrés, un espace de paroles citoyennes sur une intéressante terrasse et un service d'intervention de proximité, pour le soutien du milieu. En somme, plus qu'un simple bâtiment, il s'agira d'un milieu de vie qui se voudra dynamique, promet-on.

Le projet, qui coûtera 3,7 millions $, est le fruit de la collaboration de huit partenaires du milieu.

38 pour cent des coûts sont assumés par des dons et des subventions confirmés, 38 pour cent également pour l'hypothèque et 24 pour cent par une collecte de fonds de 900 000 $.

« Nous travaillons avec acharnement à la reconstruction et nous souhaitons un milieu de vie animé et habité. Ce projet sera un levier important pour notre communauté, un lien fort entre familles et les générations de citoyens. Longue vie à ce magnifique projet! » a déclaré le maire de Lac-Mégantic, Jean-Guy Cloutier.

Jean-Paul Fontaine, le président de la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine, a confié vouloir témoigner sa reconnaissance envers sa région, visant à améliorer les conditions de vie et la santé des personnes dans le besoin. « Nous avons voulu apporter notre support de façon importante à un projet communautaire. La dimension sociale du Concerto, qui nous permet de redynamiser ce secteur par ses services aux familles, qui confirme notre avenir en marche, la Fondation l'a bien compris! »

François Lagarde, le vice-président communications à la Fondation Lucie et André Chagnon, un autre important contributeur philanthropique, a qualifié Le Concerto « de projet exceptionnel par des gens exceptionnels, un projet qui a plein de sens, issu de la collectivité. La Fondation Chagnon a été sensible à la mobilisation et au leadership local à la base de ce projet. »

L'échéancier qualifié de réaliste prévoit l'acquisition officielle du terrain en mars 2017, l'appel d'offres pour la construction publié en juin et le début des travaux pour septembre 2017. L'ouverture du complexe suivrait en mai 2018.

« Il s'agit d'un projet novateur, rassembleur, solide, avec un effet d'entraînement et réalisable. Mais nous avons besoin de tous. Joignez Le Concerto pour créer un(e) air(e) de famille! », a résumé Janot Gosselin, organisateur communautaire à l'établissement du Granit du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.