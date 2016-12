Un nouveau parc canin à Magog

Un nouveau parc pour chiens sera aménagé en bordure de la rivière Magog, près du barrage de la Grande-Dame. À moins d'un revirement inattendu, le futur parc devrait accueillir ses premiers animaux à la fin du printemps prochain.

La Ville de Magog a prévu dépenser entre 50 000 et 60 000 $ pour que ce projet. Un appel d'offres sera lancé à court terme afin de dénicher un entrepreneur intéressé à réaliser les travaux. L'ouverture aurait lieu avant le 1er juin 2017, selon le conseiller municipal et président de la Commission des sports et de la vie communautaire de la Ville, Jean-Guy Gingras,

«L'implantation d'un parc pour chiens est un besoin que nous expriment les citoyens depuis un moment déjà, reconnaît M. Gingras. Nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques qui existent dans les villes voisines et nous sommes convaincus que le site du barrage Grande-Dame est idéal pour ce genre de projet.»

Un plan préliminaire a été conçu et le futur espace aura normalement une superficie d'environ 1600 mètres carrés. Les animaux qui gambaderont à l'intérieur de cet espace auront accès à l'eau. Ils profiteront également de l'ombre fait par certains arbres.

Jean-Guy Gingras croit que l'emplacement choisi pour l'aménagement du parc plaira à plusieurs. «C'est assez centralisé, je trouve, pour la plupart des gens à Magog. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait une contrainte et c'était qu'il nous fallait un terrain appartenant à la Ville pour concrétiser ce projet», fait valoir le conseiller municipal.

Notons qu'un comité spécial avait été créé pour piloter ce dossier. Le chef de la division des parcs et espaces verts à la Ville de Magog, Sylvain Longpré, en faisait notamment partie, tout comme l'entraîneur canin Alain Chiocchi.