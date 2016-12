Un «Festival de la blague» à Drummondville?

Pour l'instant, le groupe n'offre pas plus d'information à savoir si le nouvel événement sera jumelé au Festival de la poutine et s'il aura lieu dans une tout autre case horaire. « Plus de détails viendront en janvier 2017 », se résume-t-on à dire.

Rappelons que le Festival de la poutine se démarque depuis près d'une dizaine d'années déjà comme étant l'un des événements les plus importants du Centre-du-Québec.

Tout près de 30 000 personnes ont assisté aux différents concerts offerts dans le stationnement du Centre Marcel Dionne en août dernier.