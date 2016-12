Entente de principe pour les ambulanciers centricois

(Victoriaville) Les fraternités de paramédics de Drummondville, des Bois-Francs et du Bas-Saint-François en sont venues à une entente de principe avec la Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) sur le volet normatif, pour une durée de cinq ans.

En outre, les discussions sur le volet financier vont bon train. En effet, les orientations soumises par la Fédération des employés du préhospitalier du Québec ont été bien reçues par la partie patronale.

« Il est encore trop tôt pour crier victoire pour le volet financier puisque la CSAQ doit consulter le ministère de la Santé et des Services sociaux. La patience est encore de mise, mais nous sommes enthousiastes pour la suite des choses », explique Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec.

Prévilégier LA NÉGO

Alors que plusieurs associations syndicales exerçaient leur droit de grève, les trois fraternités régionales ont privilégié autant que possible les discussions rationnelles et pragmatiques en demandant à leurs représentants nationaux de demeurer aux tables de négociation.

« Il me fait particulièrement plaisir de livrer des résultats qui démontrent que la démarche de la Fédération porte ses fruits. Nous privilégions toujours la discussion et la négociation tant que cela est possible. Aujourd'hui, nous pouvons constater que cette attitude est respectée par la partie patronale. J'en suis particulièrement heureux parce que ce sont nos membres qui en bénéficieront directement », termine M. Chouinard.