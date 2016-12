Agrandissement à l'H-D d'arthabaska: «D'ici octobre 2018»

(Victoriaville) Sitôt élu à titre de député d'Arthabaska, Éric Lefebvre a rencontré les autorités responsables du projet d'agrandissement de l'urgence de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska afin de s'assurer qu'il était bien en selle, et ce, même si les électeurs de la région n'ont pas élu le candidat libéral.

Il s'est réjoui de constater que le dossier progresse dans le bon sens et il affirme qu'il assurera un suivi constant dans le but qu'une première pelletée de terre soit soulevée avant la prochaine campagne électorale générale.

« Je serai en communication constante avec les différents intervenants du projet que ce soit le gouvernement, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et la Fondation HDA afin de m'assurer que chaque étape suit son cours. Mon objectif demeure qu'une première pelletée de terre soit soulevée d'ici octobre 2018 », souligne M. Lefebvre.

Le député a notamment eu confirmation du président de la Fondation HDA, Claude Charland, et de sa directrice générale, Jacynthe Vallée, que des travaux préparatoires au projet au coût de 1,6 million $ sont entamés pour réaliser les études nécessaires. La Fondation a également annoncé la création de l'équipe qui pilotera le projet, un signal très positif.

Au-delà des couleurs politiques, Éric Lefebvre a tenu à assurer le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de son entière collaboration. « On doit s'élever au-delà de la partisanerie dans un dossier d'une aussi grande importance pour la région », résume-t-il.