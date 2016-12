De grandes ambitions pour Ugo ski

Ugo ski services possède deux machines permettant d'affûter et d'entretenir les skis alpins. Elle vend également certains articles pour amateurs de ski, dont des pièces d'équipement destinées aux skieurs de compétition.

Démarrée par Hugues Béland et Étienne Charpentier, la PME a créé des protecteurs pour tibia et avant-bras qui protègent les skieurs lorsqu'ils s'attaquent à des parcours de slalom. Elle mise principalement sur internet pour commercialiser ces deux produits en Europe et en Amérique du Nord.

« Ce n'est pas nous qui nous chargeons de la fabrication. Par contre, tout est fabriqué au Québec, autant les composantes en plastique que celles en tissus, et l'assemblage des protecteurs est aussi fait ici par notre entreprise », indique M. Béland.

Celui-ci révèle que son entreprise approchera des skieurs de la Coupe du monde au cours des mois à venir, afin de les inviter à faire l'essai de ses protecteurs pour tibia. Si la PME réussit à convaincre quelques athlètes de les employer en compétition, ce sera une importante avancée pour elle.

Advenant que les commandes soient nombreuses durant les prochains mois, de nouveaux emplois seront éventuellement créés par Ugoski services, qui compte uniquement deux employés en ce moment.