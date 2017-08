La queue des ouragans

« Écrivez-le, ce sont des voleurs. Le moindre soubresaut sert de prétexte aux pétrolières pour faire de l'argent sur notre dos » s'est défoulé Richard Rouleau pendant qu'il effectuait le plein de sa voiture.

« Ils ne traînent pas. Ajoute à cela les hausses d'électricité, on n'a pas beaucoup de répit » a renchéri Daniel Baron à la pompe voisine.

Les ouragans se suivent et leurs impacts se ressemblent. Mais consolons-nous, cette augmentation de 11 % du prix du carburant est deux fois moindre que celle provoquée par Katrina en 2005. Le plein d'une voiture compacte avait grimpé de 12 $ en quelques heures. Les coûts pour remplir le réservoir de 60 litres d'un véhicule étaient passés de 65 à 80 $.

J'ai trouvé ces comparables par hasard, en cherchant des textes que j'avais écrits sur des simulations de rupture de barrages dans la région. Soyez au rendez-vous demain, ça ne manquera pas d'intérêt avec les craintes qu'Harvey a soulevées cette semaine au Texas.

Pour revenir à l'essence, n'est-il pas renversant de constater à quel point la une de l'édition du 1er septembre 2005 de La Tribune colle à l'actualité de la dernière semaine malgré un décalage de 12 ans?

L'ampleur des dégâts que le président d'alors, Georges W. Bush, avait pu mesurer en survolant la Nouvelle-Orléans, l'inquiétude quant aux pertes humaines et matérielles réelles, les répercussions quasi immédiates sur l'industrie pétrolière en raison des impacts sur les installations dans le golfe du Mexique, c'est du pareil au même.

Autre similitude frappante et non moins étonnante, les automobilistes convergeaient alors vers les dernières stations qui vendaient leur essence 1,09 $ le litre... soit le même prix qu'avant-hier à Sherbrooke!

En se référant aux tableaux de l'Institut de la statistique du Québec, le taux d'inflation a été de 17 % au cours de cette période dans la province. Il faut toutefois rappeler que l'année 2005 avait été une pente particulièrement raide pour les automobilistes puisqu'elle avait débuté avec un prix à la pompe de 82 cents le litre. L'explosion tarifaire avait donc été de 70 % en seulement sept mois. C'était durant la période de collusion entre pétrolières, une pratique abusive et illégale qui a été démasquée et punie depuis.

Le prix moyen à Sherbrooke depuis le début de l'année 2017 a été de 1,12 $ le litre tandis qu'il avait été de 1,05 et 1,13 $ le litre au cours des deux années précédentes. Ce furent donc trois années d'une relative stabilité.

Dans notre édition du 1er septembre 2005, ma chronique faisait par ailleurs le pont entre l'évolution du prix de l'essence et les écarts de prix pour l'électricité dans les grandes villes nord-américaines. L'électricité était alors vendue 60 pour cent moins cher dans les foyers de Montréal et de l'ensemble du Québec que dans ceux de Boston.

Cet écart favorable aux Québécois s'est accentué, car au tarif résidentiel de 2016, il serait maintenant de 76 pour cent si l'on se fie à des chiffres publiés par Hydro-Québec. Les hausses successives appliquées entre 2004 et 2016 au Québec ont fait grimper le tarif résidentiel à 7,23 ¢/KWH au Québec, une majoration de 0,93 ¢/KWH ou 15 % en 13 ans.

Au cours de la même période, les tarifs auraient grimpé de 70 % à Boston, de 55 % à New York et de 59 % à San Francisco. On observe la même tendance au pays, l'électricité coûtait 16,15 ¢/KWH l'an dernier à Ottawa, soit 70 % qu'en 2004. À Vancouver, la progression a été de 63 %.

En face de ces chiffres, Daniel Baron et Richard Rouleau sursautent. Ce dernier pose à son tour une question :

« Les hausses sont moindres que je ne l'avais imaginé, j'admets. Logiquement, on devrait alors être plus riches. Comment se fait-il alors que les Québécois demeurent parmi les plus pauvres au pays? »

Bonne suggestion de recherche. J'y verrai.

Pour clore le chapitre d'aujourd'hui, ces chiffres sur l'essence et l'électricité aident à comprendre pourquoi les Américains ne sont pas partis pour prendre le virage des voitures électriques à 200 km/h...