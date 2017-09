Vignes, presqu'île et dunes

Caroline Chagnon

CHRONIQUE / Des dunes, des plages au sable fin, une eau cristalline et des vignes... on croirait une destination exotique, mais non! À tout juste quelques heures de Montréal, la presqu'île de Prince Edward County est la destination idéale pour aller se ressourcer tout en dégustant de bons vins, le temps d'un congé de l'Action de grâces.

Un jeune vignoble

Le périple prend place dans le deuxième plus important vignoble ontarien, après la péninsule du Niagara : Prince Edward County. Située à 4 h de voiture de Montréal, la jeune région viticole, âgée d'un peu plus de 15 ans, compte déjà plus d'une quarantaine de vignobles. La route des vins arpente une campagne pittoresque sillonnée par d'étroits chemins parsemés de part et d'autre de vieilles granges. Les futurs mariés rêvant d'un mariage rustique ne sauront plus où donner de la tête. Plusieurs desdites granges ont d'ailleurs été reconverties par les vignerons en chai ou en salle de dégustation. Sympa! Ce n'est pas un hasard si l'on trouve des cépages hybrides, tel que le vidal, dans la région. La température de la presqu'île a beau être adoucie par le lac Ontario tout au long de l'année, toujours reste-t-il que le thermomètre peut égaler les -20 °C et moins l'hiver - un contexte météorologique qui donne la vie dure aux vitis vinifera. Une contrainte devant laquelle ne reculent pas de nombreux vignerons qui cultivent, entre autres, le pinot noir et le chardonnay, deux cépages possédant des affinités certaines avec les sols riches en calcaire - communs ici. Si le pinot noir y donne effectivement des résultats très convaincants, les cabernet franc et gamay semblent aussi avoir trouvé chaussure à leur pied. L'émergence d'un nouveau vignoble demande du temps, des études, des essais et entraîne inéluctablement son lot d'erreurs, cela faisant aussi partie de l'apprentissage. Vu sa jeunesse, l'industrie vitivinicole de Prince Edward County reste encore très éclectique. On prendra soin de noter les bonnes adresses, tout en s'autorisant des arrêts spontanés pour bien saisir toute la diversité de la région, dans ce qu'elle a de bon et de moins bon.

Quelques vignobles incontournables

La tournée débute dans les installations modernes de Huff Estates, où l'on commence par se faire la bouche avec la cuvée Peter F. Huff, un délicieux mousseux produit selon la méthode traditionnelle (comme en Champagne). Un peu plus loin, The Old Third est un arrêt obligé. Leur pinot noir et leur cabernet franc sont, pour ainsi dire, les deux vins m'ayant le plus impressionnée de par leur précision, leur finesse et leur complexité. Petit bémol, par contre, concernant le prix élevé des bouteilles. Quelques kilomètres plus tard, sur la même route, on s'arrête au vignoble Hinterland déguster des bulles... ou une bière! Sur place, la brasserie County Road Beer, qui compte aussi un restaurant, saura rafraîchir les papilles de ceux qui préfèrent le buck à la coupe! En arrivant chez Norman Hardie, on réalise rapidement qu'il est la star de la région. L'endroit grouille de visiteurs. Une popularité probablement exacerbée par la rencontre Trudeau-Obama de l'été dernier au Liverpool à Montréal, où les deux hommes ont accompagné leur repas des vins de la maison. La journée terminée, on ne manquera pas de se rendre au parc provincial Sandbanks pour dévaler les dunes et admirer le magnifique coucher du soleil sur le lac Ontario... un verre à la main, bien sûr!

Prince Edward County 2013

Cabernet Franc, Grange of Prince Edward County SAQ : 12 711 168 - 25,60 $ Le cabernet franc fait de petites merveilles ici. Il suffit de goûter cette cuvée pour s'en convaincre. Dans le verre, des notes de fruits noirs et herbacées se conjuguent à une agréable fraîcheur. Très joli!

Niagara Peninsula 2016

Pinot Noir Unfiltred, Norman Hardie Au vignoble - 45 $ Il vous arrivera peut-être de tomber sous le charme d'une cuvée, pour finalement apprendre que le vin a été élaboré avec des raisins du Niagara. Chaque vignoble fait bien ce qu'il veut, mais vous souhaiterez peut-être y porter attention si vous venez dans la région précisément pour découvrir des vins de Prince Edward County. Ceci dit, ce pinot noir, bien qu'il illustre précisément ce cas de figure, présente un équilibre impeccable, des tannins fins et d'exquis arômes de fraise et de fumée.

Prince Edward County 2011

Peter F. Huff, Huff Au vignoble - 40 $ Voici une bulle savoureuse élaborée avec les cépages chardonnay et pinot noir. Au nez, il y a des notes de noix et de pommes. On commence d'ailleurs à sentir l'évolution, ce qui la rend d'autant plus complexe. À boire maintenant.