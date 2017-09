Sur la route des cidres

(Sherbrooke) CHRONIQUE / La saison des pommes et du cidre est enfin à nos portes! L'arrivée du temps frais et le déferlement imminent de photos de famille au verger sur les réseaux sociaux sont là pour nous le rappeler. La tournée des cidreries est aux adultes ce que la cueillette du fruit défendu est aux enfants.

Nous avons la chance de vivre dans une région qui réunit toutes les conditions idéales pour la culture de la pomme - on serait fou d'en priver nos papilles!

En effet, plus de 40 cidreries produisent de savoureux élixirs aux quatre coins de la province - de la Montérégie à Québec, en passant par Brome-Missisquoi et les Laurentides. Vous avez un week-end de libre en septembre ou en octobre? Voilà une occasion en or d'arpenter la nature flamboyante,

de siroter des cidres exquis et de vous mettre des produits frais et locaux sous la dent.

Les cidriculteurs ont saisi l'importance du « cidrotourisme ». Tout est mis en oeuvre pour bien accueillir les amoureux de la pomme : restauration, terrasses idylliques, visites guidées, musées, hébergement et plus encore.

À Rougemont, par exemple, où les vergers abondent, on ne manquera pas d'admirer les arbres débordants de fruits et de tremper les lèvres dans de succulents nectars. Premier arrêt : Michel Jodoin. Assurez-vous de participer à la visite guidée gratuite des installations et du chai. Le jus de pomme fermenté n'aura alors plus de secret pour vous. Tout près, au Coteau Rougemont, on prend une pause bien méritée sur la magnifique terrasse avec vue imprenable sur le verger. De passage dans la Montérégie, un arrêt s'impose au Domaine Cartier-Potelle. Leur cidre de glace Réserve du domaine, élevé en barrique de chêne, est un must à découvrir.

Le cidre en 3 questions!

1. Vous n'aimez pas le cidre parce qu'il est trop sucré, trop amer, trop « insérez votre défaut »? Qu'à cela ne tienne, il existe autant de types de cidres qu'il y a de variétés de pommes. Au fond, le cidre, c'est comme le vin, excepté qu'il s'agit de pommes au lieu de raisins. Le contenu de la bouteille (sucre, acidité, amertume, tannins, arômes, alcool) dépendra des pommes utilisées, du degré de maturité du fruit à la vendange, du terroir, du millésime, de la fermentation, de l'élevage, etc. Ainsi, le cidre peut être tranquille ou mousseux, blanc ou rosé, sec ou sucré, de glace ou

de feu, nature ou aromatisé.

2. Banal le cidre? Loin de là! De nombreux cidres de chez nous remportent des prix dans des concours internationaux. Certains pays (pour ne pas nommer la Chine) se les arrachent comme des petits pains chauds!

3. Au fait, saviez-vous que le cidre était excellent en cocktail? Réinventez votre sangria en utilisant du cidre tranquille ou pétillant au lieu du vin blanc. Brunch du dimanche en vue? Ajoutez une touche automnale à votre mimosa en remplaçant le vin effervescent par un cidre mousseux. Pour un cocktail simple et délicieux, concocté en 5 secondes, mélangez à parts égales cidre mousseux et kombucha... du tonnerre!