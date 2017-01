Candidat à une génétique hybride

Un bon matin, le passage d'un canidé particulièrement costaud devant l'un de ses appareils lui a plutôt annoncé une possible concurrence.

« J'ai montré la photo à d'autres chasseurs et nous avons tous eu la même réaction : s'il s'agit d'un coyote, il est gros rare. Il n'a pas traîné dans le coin. Je ne l'ai pas vu sur d'autres photos. Pas plus lui, que d'autres », m'a raconté M. Grandmont en me demandant s'il était possible d'obtenir l'avis d'experts.

Le trappeur sherbrookois Laurent Cloutier est un homme de terrain dont l'expérience et la crédibilité sont reconnues. Il a notamment collaboré avec les gestionnaires de la Faune, en 2002, à la suite d'une capture effectuée dans le secteur Lingwick, qui avait elle-même suscité des interrogations. Des analyses d'ADN étaient venues confirmer un an plus tard que son animal était bel et bien un loup, dont le profil génétique s'apparentait à 95 % aux loups de l'est du parc Algonquin.

« La longueur et la corpulence, plus particulièrement la dimension des épaules, du cou et de la tête, font que je vois sur la photo de ce canidé les mêmes traits que chez celui j'avais retrouvé dans l'un de mes enclos », compare M. Cloutier.

Le « canidé Grandmont » a été photographié dans un boisé isolé de Danville (secteur du mont Scotch Hill), dans un territoire s'apparentant à celui que le trappeur fréquente.

« Avec l'indication en plus qu'il semble vivre en solitaire, ça augmente les probabilités que ce soit un loup », ajoute Laurent Cloutier.

La responsable des espèces menacées sur le territoire de l'Estrie et de la Montérégie au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Nathalie Tessier, est beaucoup moins catégorique.

« Une photo n'est évidemment pas suffisante pour tirer des conclusions certaines. Il ne faut pas exclure qu'il s'agisse d'un coyote de grande taille, car aucune des analyses effectuées ces dernières années n'a révélé la présence de loup dans le sud du Québec sur la base des critères scientifiques maintenant reconnus », répond la biologiste, qui a notamment été membre de l'équipe de recherche ayant produit en 2014 une étude sur les canidés vivant à l'intérieur ainsi qu'en périphérie du parc national du Mont-Tremblant.

Des 14 carcasses qui avaient alors été examinées, deux étaient des coyotes, sept des loups de l'Est et cinq des individus hybrides. La mixité de ces espèces au Québec avait également été démontrée à plus grande échelle. Après avoir comparé l'ADN de 153 loups et coyotes, les scientifiques avaient relevé que 13 % des coyotes avaient des gênes de loup et que 37 % des loups avaient des gênes de coyote.

« Avec des échantillons plus grands et des méthodes d'analyse plus avancées qu'il y a 15 ans, les résultats sont aussi beaucoup plus précis quant à la famille d'appartenance. Un canidé dont plus des 80 % des gênes sont d'un loup est considéré comme un loup. Même chose pour un coyote. Entre les deux, il y a les hybrides. Ça pourrait être le cas pour l'animal photographié à Danville, mais pour pouvoir le certifier il faudrait analyser l'animal », précise Mme Tessier.

Peu importe sa génétique, ce canidé ne représente aucun danger pour les Estriens, ajoute la spécialiste. Personne n'a d'ailleurs crié au loup depuis le mois de novembre dans le secteur de Danville.