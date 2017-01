Hommage aux chasseuses ayant du panache

Luc Larochelle

(Sherbrooke) Le Magogois Réal Langlois, qui a bâti sa notoriété de chasseur-cinéaste dans le rôle de l'Homme Panache, s'éclipse quelque peu cette année. Il veut plutôt utiliser sa tribune pour mettre en évidence la contribution de plus en plus significative des femmes à l'essor de la chasse et de la pêche au Québec.