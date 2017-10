Sherbrooke Citoyen demande le dévoilement du budget

Cette demande de la candidate à la mairie se fait tout juste avant le dernier conseil municipal à l'approche des élections du 5 novembre. « Le processus est commencé depuis mars et le budget sera voté au mois de décembre, souligne Hélène Pigot. Je crois que Bernard Sévigny et son équipe ont tous les données en main pour dévoiler les grandes lignes du prochain budget municipal, notamment en ce qui concerne les hausses de taxes. »

Mme Pigot estime qu'il s'agit d'un moment idéal pour être transparent avec les électeurs.

« Il y a eu des hausses de taxes significatives lors du dernier budget et les gens ont le droit de savoir à temps pour l'élection », résume-t-elle.

Le Renouveau Sherbrookois a promis vendredi que la Ville de Sherbrooke mènera des exercices de consultation prébudgétaire auprès des citoyens si le parti est élu le 5 novembre. Le parti s'engage également à mettre sur pied un groupe témoin composé de plus de 500 personnes afin de prendre le pouls de la population dans divers dossiers, et ce, dès la première moitié du mandat.

« Les bras m'en sont tombés à terre quand j'ai entendu Bernard Sévgny parler de consultation prébudgétaire, lance Hélène Pigot. Ç'a été demandé plusieurs fois. Et s'il est réellement prêt et sérieux à en faire et bien qu'il le montre en dévoilant la teneur du prochain budget de la Ville. »