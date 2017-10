Le P'tit plaisir de Weedon sacré meilleur fromage frais du jour

L'entreprise de Weedon affrontait des gros noms, comme la Fromagerie Champêtre et la Trappe à fromage. En tout, 24 autres fromageries participaient également au concours.

« C'est vraiment le fun de gagner ce concours. Par contre, le but n'était pas de battre les autres fromageries. Le but est de prouver qu'on a une bonne qualité de fromage », affirme Rémi Grenier, un des copropriétaires.

Également copropriétaire de la fromagerie, Mélanie Grenier a décidé de s'inscrire au concours en avril avec son équipe. Le 12 septembre, ils ont gagné le prix du meilleur fromage frais du jour. « Le secret, explique Mme Grenier, c'est d'aller chercher la bonne qualité directement à la ferme. On donne les bons aliments aux animaux et on leur donne du bon foin. On va chercher une bonne qualité de lait pour faire un fromage de qualité », explique-t-elle, en donnant le crédit aux 16 employés de l'entreprise située dans l'ancienne municipalité de Saint-Gérard.

Le concours semble avoir donné une belle visibilité à la fromagerie. « D'habitude, on sent toujours une baisse en septembre, explique Mme Grenier. Pour les gens, tous les comptes arrivent en même temps. Nous, cette année, ça a vraiment bien été durant cette période. Le beau temps a également joué en notre faveur! » se réjouit-elle.

La fromagerie P'tit plaisir est une entreprise familiale. En 1976, la ferme a été achetée par les parents des propriétaires actuels. À l'époque, le fromage était vendu dans la maison familiale. En 2003, les quatre frères et soeurs sont devenus les propriétaires, soit Dany, Rémi, Maggie et Mélanie Grenier. Outre le fromage, le P'tit plaisir fait également de la crème glacée et offre un service de restauration.