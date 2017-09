 CSeries: piquets symboliques d'Unifor devant plusieurs usines de l'aérospatiale 

Les membres d'Unifor, affilié à la FTQ au Québec, veulent ainsi faire comprendre que ce n'est pas seulement Bombardier, mais toute l'industrie aéronautique québécoise qui est frappée par la décision du département américain du Commerce d'imposer une taxe de 220 pour cent sur les avions de la CSeries vendus aux États-Unis.

Les piquets seront symboliques; ils n'entraîneront donc aucun ralentissement de travail. Les travailleurs participeront à l'action collective pendant leur pause repas, a expliqué au cours d'une entrevue Serge Dupont, adjoint au directeur québécois d'Unifor.

Les sites touchés seront les usines Pratt & Whitney à Longueuil, Saint-Hubert et Mirabel, de même que le Centre de finition de Bombardier de Saint-Laurent, à Montréal.

Ces piquets font partie d'une campagne plus large qu'entendent mener les syndiqués d'Unifor pour faire pression sur le gouvernement fédéral, sur l'administration américaine, et pour sensibiliser le public, les maires des municipalités concernées et tous les travailleurs à l'importance de l'industrie aérospatiale, qui compte 40 000 emplois au Québec.

Unifor représente 5000 travailleurs de l'aérospatiale.