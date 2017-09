Chantiers majeurs et circulation au ralenti à Rock Forest

Les nombreuses journées de pluie survenues au cours de l'été ont chamboulé la planification des travaux, si bien que des artères achalandées du même secteur seront entravées simultanément, annonce la Ville de Sherbrooke.

À compter de lundi et pour une période de deux semaines, la rue Henri-Labonne sera fermée entre le chemin Godin et la rue Poisson. Les automobilistes qui transitent entre les boulevards Bourque et Industriel sont invités à emprunter un détour via les chemins Joyal et Godin.

La Ville de Sherbrooke espère toujours ouvrir le boulevard René-Lévesque d'ici la fin de 2017.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été annoncé lundi, les travaux d'asphaltage sur la rue Léger, entre le boulevard Industriel et la rue Robitaille, ne sont pas encore exécutés. Des travaux de trottoirs et de bordures sont nécessaires au préalable. Cet important chantier devrait être terminé vers la fin d'octobre.

D'ici là, les automobilistes pourront circuler sur le gravier, mais des entraves partielles sont possibles. La rue Léger devra toutefois être complètement fermée à la circulation pendant environ deux jours, vers la mi-octobre, en raison de travaux de pavage.

Rappelons que d'autres travaux ont été entrepris sur le boulevard de Portland, à la hauteur du viaduc qui enjambe l'autoroute 410. Jusqu'à la fin d'octobre, une voie du boulevard sera retranchée en direction du Carrefour de l'Estrie. Le trottoir sera élargi à cet endroit afin que les cyclistes puissent traverser le viaduc en toute sécurité.

En raison de ces nombreux chantiers, la Ville de Sherbrooke prévoit que la circulation sera accrue sur le boulevard Bourque et sur la rue King Ouest, particulièrement à l'intersection des rues Léger et Bertrand-Fabi.

« Nous mettons tout en oeuvre pour atténuer le plus possible l'impact de ces travaux sur la circulation», indique la directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel.

«Nous demandons aux automobilistes de faire preuve de patience et nous les invitons à emprunter un autre itinéraire s'ils le peuvent, que ce soit par l'autoroute 10/55 ou encore par le secteur du vieux village de Rock Forest.»