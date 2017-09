Aucune accusation criminelle contre Neptune Technologies

Agrandir

Le directeur aux poursuites criminelles et pénales a déterminé qu'il « ne peut pas être raisonnablement convaincu d'être en mesure d'établir la culpabilité de quiconque» à la suite de l'explosion de l'usine Neptune Technologies et bioressources survenue en novembre 2012 et qui a coûté la vie à trois personnes.

Archives La Tribune, Jessica Garneau