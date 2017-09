Sa réhabilitation lui évite la prison

Sandy Hurdle a reconnu avoir changé les prix d'aspirateurs Irobot aux magasins Canadian Tire de Sherbrooke et de Magog en novembre et décembre 2016.

La façon de procéder de l'accusé consistait à changer le prix de l'appareil d'une valeur d'environ 700 $ contre celui l'un accessoire dont la valeur était d'environ 45 $.

Avec la complicité d'un autre individu, elle revendait par la suite l'appareil sur Internet.

L'accusé a aussi reconnu des bris de probation entre 31 mai et le 14 juillet 2016 et de ne pas avoir fait des travaux communautaires.

Son avocate Me Kim Dingman a expliqué au tribunal que ces crimes de fraude et de recel avaient été commis lors d'une période trouble de sa cliente.

« Ma cliente avait un gros problème de consommation de drogue dure. Elle a même été hospitalisée à la suite d'une overdose. Par la suite, elle a changé de milieu et a quitté ses mauvaises fréquentations. Elle est devenue un exemple de réhabilitation avec un suivi au centre de réadaptation des dépendances de l'Estrie. Elle a suivi un programme de méthadone, un fait un suivi psychologique et un autre à La Parolière », a mentionné Me Dingman.

À la suite d'une suggestion commune de Me Dingman et du procureur aux poursuites criminelles Me Claude Robitaille, le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec lui a imposé une peine de six mois à purger dans la collectivité.

« Je vous félicite de votre virage à 180 degrés. J'espère que nous ne vous reverrons plus devant le tribunal », a indiqué le juge Chapdelaine.

Sandy Hurdle devra passer les trois premiers mois de sa peine à domicile.

Elle devra verser un remboursement de 650 $ au Canadien Tire de Sherbrooke pour les pertes subies. Elle ne pourra mettre les pieds à ce commerce de même qu'à celui de Magog dans le cadre de sa probation.