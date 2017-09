Avis d'ébulition d'eau à Magog

(SHERBROOKE) La Ville de Magog demande aux citoyens du parc industriel, ou qui résident en périphérie, et qui sont desservis par le réseau d'aqueduc de faire bouillir l'eau du robinet. Cette mesure préventive est nécessaire à la suite d'un bris d'aqueduc survenu samedi matin sur le boulevard Industriel.

Les secteurs touchés par l'avis d'ébulition préventif sont l'ensemble du parc industriel, l'ensemble du secteur Omerville, la rue Sherbrooke, entre le boulevard Industriel et l'autoroute 55, la rue Monseigneur-Larocque, entre la rue Armand et le boulevard Industriel et le secteur résidentiel derrière le Walmart (rues des Peupliers, des Cèdres, des Trembles, des Boisés, des Lilas, des Érables, Pie-XII).

Les citoyens concernés ne doivent pas consommer l'eau sans l'avoir fait bouillir à gros bouillons pendant au moins une minute.