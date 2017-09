Combattre les exigences sociales

La femme de 36 ans a dû faire face à la pression de son entourage qui exigeait qu'elle fonde une famille et laisse de côté sa carrière.

« L'éducation est valorisée pour les femmes au Liban, mais une fois qu'elles sont mariées elles doivent faire de leur famille leur priorité, explique-t-elle. Ce n'était pas ma priorité à moi alors j'ai dû défier les exigences et la pression sociale. »

« Ma carrière compte pour beaucoup, je n'allais pas juste arrêter mon doctorat pour fonder une famille, ajoute celle qui a déménagé à Sherbrooke dans les derniers mois. »

Claire Abou Chakra est aujourd'hui coordinatrice de recherche microbiologie et infectiologie à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux concernent principalement les maladies infectieuses. Elle était accompagnée de son mari lors de la remise de son diplôme samedi.

« Les mentalités ont évolué au Liban dans plusieurs aspects, mais pour les femmes, pas tant que cela, admet-elle. Le message que j'aimerais envoyer à toutes les femmes c'est de ne pas laisser personne décider à votre place. On ne doit pas écouter ce que la société nous dicte, mais on doit tracer notre propre chemin. Je salue également toutes les femmes qui jonglent avec une carrière et une vie de famille et qui réussissent parfaitement bien. »