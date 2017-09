Avis d'ébullition d'eau à Magog

Les secteurs touchés par l'avis d'ébullition préventif sont l'ensemble du parc industriel, l'ensemble du secteur Omerville, la rue Sherbrooke, entre le boulevard Industriel et l'autoroute 55, la rue Monseigneur-Larocque, entre la rue Armand et le boulevard Industriel et le secteur résidentiel derrière le Walmart (rues des Peupliers, des Cèdres, des Trembles, des Boisés, des Lilas, des Érables, Pie-XII).

Les citoyens concernés ne doivent pas utiliser l'eau sans l'avoir fait bouillir à gros bouillons pendant au moins une minute.

De l'eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l'eau embouteillée doit être utilisée boire et préparer des breuvages, préparer les biberons et les aliments pour bébés, laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.), apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.), fabriquer des glaçons, se brosser les dents et se rincer la bouche.

Les gens peuvent utiliser l'eau du robinet non bouillie pour laver la vaisselle à l'eau chaude en s'assurant de bien l'assécher et laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

Pour toute question, les citoyens sont invités à contacter la Régie de police de Memphrémagog au 819 843-3334.