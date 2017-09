La tournée de l'Espace de la diversité débute à Windsor

(Windsor) La tournée de l'Espace de la diversité débute dans la MRC du Val-Saint-François ce dimanche 24 septembre, à Windsor de 11 h à 16 h. Initié par la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie (FCCE), ce projet se déploiera ensuite dans les six autres MRC de l'Estrie.

Près de 100 personnes immigrantes convergeront vers le Centre communautaire René-Lévesque. « Nous amènerons les gens des communautés culturelles de Sherbrooke jusqu'à Windsor en autobus », précise Edwin Moréno, président de la FCCE.

L'objectif de l'Espace de la diversité est de créer un moment rassembleur et propice aux échanges interculturels tout en découvrant les attraits des différentes régions estriennes. Ainsi, les Néo-Canadiens évalueront la possibilité de peut-être s'y établir et d'y travailler.

« L'Espace de la diversité existe déjà à Sherbrooke depuis trois ans et cette année il prend son envol vers les autres MRC. L'idée est d'organiser des activités de rapprochement interculturel, de travailler sur l'intégration économique des immigrants et de décentraliser l'immigration vers les autres municipalités de l'Estrie. Les immigrants sont confrontés au manque d'emploi et les entreprises, au manque de main-d'oeuvre. Peut-être serait-ce l'occasion de réaliser un match parfait? », explique Aissatou Gaye, coordonnatrice du projet à la FCCE.

La FCCE proposera aux visiteurs cinq espaces pour mieux découvrir la richesse multiculturelle présente dans la région. Ainsi, l'Espace dialogue mettra l'accent sur la problématique de l'emploi chez les personnes immigrantes versus la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs entreprises du Val-Saint-François.

L'Espace Ludithèque familiale permettra aux visiteurs de s'initier à différents jeux inconnus dans la région et à la Folkthèque les participants pourront faire l'essai de différents instruments de musique.

Un espace sera consacré à la gastronomie tandis que l'espace Découverte offrira un lieu propice à des échanges interculturels avec les différentes communautés sur l'apport de l'immigration au développement de la région.

La Corporation de développement communautaire (CDC) du VSF a été approchée pour accueillir l'évènement à Windsor.

« L'Espace culturel apportera une grande richesse, une opportunité de rencontrer des gens provenant de partout dans le monde. C'est une initiative novatrice, surtout en cette période morose au Québec concernant l'immigration », déclare Diego Scalzo, directeur de la CDC du Val-Saint-François.

La visite de l'Espace de la diversité de la FCCE dans les sept MRC de l'Estrie s'inscrit dans le cadre du 150e du Canada.