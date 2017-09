Campagne de financement de Bishop's : du jamais vu depuis 1843

(Sherbrooke) Avec des dons totalisant 40,5 M $, l'Université Bishop's vient de connaître la campagne de financement la plus fructueuse depuis sa fondation à l'époque du Bas-Canada, en 1843.

Lancée en grande pompe en 2012, la campagne « Un modèle de réussite » s'était alors fixé pour objectif d'engranger 30 M $. L'objectif, jugé ambitieux à l'époque compte tenu de la petite taille de l'établissement (2400 étudiants), aura finalement été atteint un an avant la fin de la campagne en 2016.

Devant ces résultats inespérés, l'université anglophone avait alors majoré son objectif à 36 M $. Or, avec un bilan positif de plus de 40 M $, cela signifie du même coup que Bishop's a sous-estimé le pouvoir philanthropique de ses donateurs par une marge de 33 %!

Parmi les plus généreux donateurs on retrouve plusieurs diplômés ainsi que des fondations, telles que la Fondation Jarislowsy ainsi que la Fondation Joyce, du nom de l'un des fondateurs de la chaîne Tim Hortons, Ron Joyce.

La campagne était placée sous la co-présidence de Tim Griffin, diplômé de 1971 et de Daniel Fournier, président directeur général d'Ivanhoe Cambridge.

Les données sur la campagne fournies par l'Université Bishop's indiquent que les étudiants ont à eux seuls contribué pour un million de dollars à cette campagne. De plus, le taux de participation des professeurs et du personnel a atteint 80 %, soit l'un des plus hauts taux de participation de toutes les universités canadiennes.

Si l'on tient compte des 5,6 M $ consentis par le gouvernement du Québec en contrepartie et des 5,8 M $ amassés dans le cadre des cinq dernières campagnes annuelles, Bishop's a ainsi recueilli près de 52 M $ depuis le lancement de sa campagne de 2012.

Les sommes recueillies serviront à financer plusieurs programmes et services offerts aux étudiants de Bishop's.

Ainsi, une somme de 16, 8 M $ sera investie afin de générer des bourses d'études totalisant 750 000 $ annuellement. La chaire Stephen A. Jarislowsky d'excellence en enseignement au premier cycle disposera d'un fonds de dotation de 2 M $, tout comme la série de conférences Donald qui, chaque année, amène à Bishop's des conférenciers de renommée internationale.

La dernière campagne, menée en 2003, avait permis d'amasser 18 millions de dollars.