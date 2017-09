L'actualité en bref

Pour améliorer la qualité de vie dans les CHSLD, un deuxième bain hebdomadaire ne suffira pas, fait-on remarquer par ailleurs. «Il y a encore beaucoup à faire pour que les CHSLD deviennent de véritables milieux de vie. Il y a par exemple des infrastructures à améliorer et de nouvelles places à ouvrir», note-t-on. - Claude Plante

« Pendant des années, des personnes ont été privées de soins d'hygiène et de base et c'est inacceptable », s'insurge M. Legault dans un communiqué de presse.

Une somme de 36 millions $ sera consacrée à l'embauche d'environ 600 préposés aux bénéficiaires pour faire la tâche, a annoncé mercredi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

«C'était une question de dignité pour les résidents des CHSLD, qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables de notre société.»

Un deuxième bain pour les résidents des CHSLD s'ils le souhaitent, il était plus que temps, selon l'organisme de défense des droits des aînés.

Le pont Jacques-Cartier en direction sud est à éviter ces temps-ci. Des travaux lancés récemment sur la rue Marie-Léonie causent des bouchons de circulation. Rappelons que la Ville prévoyait des ralentissements en raison du chantier qui se déroule entre les rues Denault et Galt Ouest. On procède à la reconstruction souterraine et de la chaussée de la rue Marie-Léonie. Le chantier se trouve donc au sortir du pont Jacques-Cartier en direction de l'Université de Sherbrooke. Il devrait se terminer la semaine prochaine. La rue Marie-Léonie est barrée et un itinéraire de détour est prévu par les rues avoisinantes. La circulation se fait avec l'aide de signaleurs. La Ville informe aussi qu'il peut y avoir « de courtes interruptions en alimentation de l'eau potable d'une durée d'une heure ou deux durant les travaux ».

Moisson Estrie lance une toute nouvelle campagne de financement sous forme d'un Club des nouilles, et ce en faisant appel à des donateurs qui s'engageront pour une année, à raison d'au moins 5$ par mois, davantage s'ils le désirent.

Les fonds de cette autre initiative de financement permettront non seulement d'assurer sur les tablettes de l'organisme estrien la présence en quantité suffisante de ces précieuses nouilles et pâtes si essentielles au garde-manger des familles, mais aussi d'y ajouter d'autres ingrédients de base qui manquent régulièrement comme la farine, l'huile, le sucre, le beurre d'arachides, les légumes et les viandes en conserve.

Les besoins sont constants chez Moisson Estrie qui oeuvre en dépannage alimentaire et en réinsertion à l'emploi. Moisson Estrie répond à environ 300 demandes de dépannage alimentaire chaque semaine en plus de soutenir une trentaine d'organismes d'aide et une douzaine d'écoles.

On peut devenir membre du Club des nouilles en visitant le site www.moissonestrie.com - Sonia Bolduc