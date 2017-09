Un salon de l'artisanat pour financer un stage au Sénégal

Cette activité de financement se déroulera les 14 et 15 octobre à Sercovie sur la rue du Conseil à Sherbrooke.

Une trentaine d'exposants sont attendus de 10 h à 15 h lors des deux jours de cette activité organisée par deux étudiantes.

Des artisans en accessoires modes, nourriture et épices, produits de beauté et en oeuvre d'art seront sur place à l'invitation de Adriana-Jaëlle Duclos et Joanie Girard.

« Cette activité est la principale dans notre campagne de financement. Nous encourageons ainsi le commerce local pour financer une activité de solidarité internationale », explique Joanie Girard.

Les deux étudiantes précisent que leur stage se déroulera en collaboration avec l'organisme Mer et Monde.

« Notre stage sera basé sur le thème de de la sensibilisation ou l'éducation populaire des familles ou des enfants dans un contexte international », indique Adriana-Jaëlle Duclos.