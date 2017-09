Une touche internationale pour le 3e Rendez-vous des écomatériaux

(ASBESTOS) Du Québec à l'Europe, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des manufacturiers, des producteurs agricoles et des employés des services publics et parapublics se réuniront les 17 et 18 octobre au Camp musical d'Asbestos dans le cadre du 3e Rendez-vous des écomatériaux.

Des experts québécois et européens assisteront à une foule de conférences et d'activités portant sur l'écoconstruction et l'écohabitation.

Parmi les conférences offertes, on retrouve celle de Mathieu Robert, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les éco-composites polymères et professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke, qui abordera l'intégration de la fibre de carotte dans la fabrication de coupe vapeur. Pierre Benabidès d'Éco Entreprises Québec présentera quant à lui un ensemble d'écomatériaux fabriqués à partir de verre recyclé tandis que Nicolas Bellerose abordera les avenues d'écoconception misant sur les résidus de construction.

Plusieurs discussions et panels auront lieu au cours de ces deux journées, de même que la présentation d'outils novateurs destinés à l'amélioration des compétences en lien avec les écomatériaux.

Différents chercheurs français et belges profiteront de ce rassemblement afin de dévoiler les résultats de leurs recherches en écoconstruction.

« Je suis heureux des progrès accomplis dans la filière des écomatériaux. Nous pouvons maintenant compter sur des partenaires solides qui croient en notre projet et voient tout le potentiel économique de ce domaine en pleine émergence », souligne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d'Asbestos.

Conférence grand public

Pour une deuxième année, le Rendez-vous des écomatériaux offre une conférence gratuite ouverte au public. Cette dernière aura lieu le 17 octobre en soirée et sera donnée par André Fauteux, éditeur et rédacteur du magazine La Maison du 21e siècle, sous le thème « Comment rendre votre maison plus saine pour votre famille? »

Les citoyens pourront également visiter le salon des exposants où de nombreux produits de construction seront en démonstration.

« Nous tenions absolument à offrir à nouveau l'accès à une conférence gratuite aux citoyens parce c'est important pour nous qu'ils comprennent quelle direction nous voulons prendre avec les écomatériaux et pourquoi ce créneau est majeur pour notre région », confie M.Grimard.