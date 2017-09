Des artisans complices et passionnés

Christiane Raymond est artisane savonnière depuis 20 ans et, sur sa terre de Danville, elle tient l'entreprise Cocher Capella. « On fait des savons avec du lait de chèvre, de l'huile d'olive et de coco. On a aussi des huiles de bain, des laits de bains, des bombes effervescentes », énumère celle qu'on appelle madame Capella.

Sa fille Maria-Rosalie l'a bien aidé durant cette fin de semaine achalandée en faisant la démonstration de la conception d'un savon feutré, c'est-à-dire entouré de laine. La jeune fille prévoit d'ailleurs proposer sa propre ligne couleur licorne.

Pour Christiane Raymond, une habituée du circuit, cet événement annuel est essentiel pour les producteurs de la région. « Ça amène une nouvelle clientèle. On a reçu des gens de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Magog... Et on veut que ça marche pour tout le monde. J'essaye d'envoyer les gens ailleurs le plus possible. »

Cocher Capella partageait d'ailleurs son terrain avec La Miellerie de Kingsey Falls et Les p'tits fromages du Mont-Ham, permettant de découvrir trois producteurs en un arrêt.

« Quand on peut montrer ce qu'on fait avec le miel et le faire gouter, ils peuvent s'en rappeler en épicerie et se rendre compte de la qualité », explique Maryse Belhumeur de La Miellerie. Bien que cette ville ne fasse pas partie de la MRC des Sources, sa proximité en fait un partenaire tout naturel.

Mariage parfait

Sauce à base de miel, miel de spécialité, miel dessert et prochainement un vin de miel sont offerts par l'entreprise familiale.

Mme Belhumeur n'hésite pas à conseiller aux curieux le miel de spécialité avec l'un des fromages du P'tit Mont-Ham, un accord délicieux selon elle.

Geneviève Guimont s'affairait ainsi à faire découvrir les variétés de fromages de chèvre de la ferme de Saint-Adrien : feta, cheddar, à tartiner ainsi que trois variétés à pâte molle.

Puis, au coeur de Danville, la Cerise mobile a profité de l'occasion pour donner de la visibilité à son entreprise active depuis mai seulement. « Il y a une belle affluence. Même si les gens viennent, goutent et n'achètent pas, au moins ils savent qu'on est là et ce qu'on fait », explique le propriétaire Jérôme Dionne.

L'entreprise soeur du restaurant Le Temps des cerises propose des services de traiteur et de prêt-à-manger avec sa marque Le glouton futé, ou les produits régionaux sont à l'honneur.

Au total, ce sont plus d'une trentaine d'artisans et de producteurs qui ont rassasié les curieux lors de cette fin de semaine de découvertes locales.