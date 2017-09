Branle-bas dans les pharmacies

Un pharmacien, rencontré vendredi et qui ne souhaitait pas être identifié, a précisé que les services professionnels derrière chaque prescription sont les mêmes (vérification du dossier du patient, des interactions entre chaque médicament au dossier, etc.) peu importe le coût du médicament, ce qui explique le coût plus élevé des honoraires pour une prescription dont le coût est peu élevé.

Seconde constatation : les honoraires varient énormément d'un médicament à l'autre. Pour une ordonnance d'acétaminophènes par exemple, le coût du médicament et du grossiste est de 2,86 $, et les honoraires professionnels sont de 8,37 $.

Quel est l'objectif derrière cette modification à la Loi sur l'assurance médicaments? « Cette nouvelle obligation de remettre une facture détaillée s'inscrit dans une perspective de transparence et permettra dorénavant au patient de bien comprendre les montants qui lui sont réclamés par un pharmacien. Au final, le patient sera mieux outillé afin de faire un choix éclairé et de prendre une décision selon ce qu'il juge raisonnable », explique le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette.

Une différence de prix pour un même médicament vendu dans deux pharmacies différentes, des honoraires plus élevés dans certaines pharmacies ou sur certains médicaments... La nouvelle facturation détaillée risque de soulever bien des questions chez les consommateurs au cours des prochains mois.

« Les honoraires des pharmaciens comprennent non seulement leurs services professionnels, mais aussi les coûts d'exploitation de la pharmacie : le local, le chauffage, les salaires des employés. Chaque pharmacie a sa propre réalité. Le coût d'un local n'est pas le même en plein centre-ville de Montréal qu'en région par exemple », illustre Jean Bourcier, directeur général de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

Est-il vraiment étonnant que les prix varient d'une pharmacie à une autre? En effet, les consommateurs ne s'attendent pas à payer le même prix pour un produit de consommation selon le magasin où ils se rendent - pensons notamment à la nourriture dont le coût varie parfois beaucoup d'une chaîne à une autre. Les clients souhaitent également que le prix de l'essence varie d'une station-service à une autre. Il s'agit de la loi de la concurrence et du libre-marché.

Un magasinage inutile

Les consommateurs commenceront-ils quand même à magasiner leurs médicaments dans l'objectif de payer moins cher? « Si les gens commencent à se rendre dans plusieurs pharmacies et à éparpiller leurs prescriptions dans plusieurs pharmacies, est-ce qu'il y a vraiment une économie? Ils vont dépenser davantage en essence et en temps. En plus, c'est toujours une très mauvaise idée d'éparpiller ses prescriptions. Ce qu'on doit magasiner, c'est le meilleur pharmacien, le meilleur professionnel pour répondre à ses besoins, pas le prix le plus bas sur un de ses médicaments », assure le directeur de l'AQPP.

Au départ, les pharmaciens propriétaires ont accueilli cette modification à la loi avec beaucoup de froideur. « On trouvait que c'était injuste de demander une telle transparence aux pharmaciens. On aurait apprécié qu'on demander la même transparence à tous les acteurs du milieu », ajoute M. Bourcier.

En effet, si les patients changent de pharmacie parce qu'ils trouvent leur médicament moins cher dans une autre bannière, à qui l'économie bénéficiera-t-elle en fin de compte? Pas nécessairement au consommateur, qui ne paie qu'une petite partie de sa prescription grâce aux différents régimes d'assurances public et privé. « S'il y a une baisse du prix des médicaments, est-ce que les primes des assurances collectives vont baisser? C'est pour ça qu'on aurait apprécié une transparence de tous les acteurs, y compris des assureurs privés », ajoute Jean Bourcier.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) va beaucoup plus loin. Pour elle, la modification de la loi 92 « déploie un interventionnisme débridé de l'État qui crée une brèche importante dans les fondements de la libre entreprise et du droit au secret commercial ».

« Comme tous les entrepreneurs, les pharmaciens oeuvrent dans un univers où ils sont en compétition les uns avec les autres et où les clients peuvent faire leurs achats dans la pharmacie de leur choix. Comme tous les chefs d'entreprise, ils prennent des risques d'affaires, déploient des stratégies marketing pour attirer et retenir la clientèle et ont des réalités qui diffèrent grandement en fonction de leur taille, de leur localisation, de leur clientèle, etc. Comme dans tous les secteurs, certains choisissent d'avoir des marges de profit plus ou moins élevées en fonction de leur réalité propre et des stratégies commerciales qu'ils adoptent. Alors pourquoi les pharmaciens devraient-ils être traités différemment des autres entrepreneurs par le gouvernement, en ayant désormais l'obligation de divulguer des composantes de leur marge de profit à leurs clients? » s'insurge Martine Hébert, vice-présidente de la FCEI dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui.