Divertigo sur le neutre à Sherbrooke

Récemment, on apprenait qu'une course à trois se dessinait pour l'implantation du projet Divertigo, qui avait d'abord été proposé à Magog. Bromont, Granby et Coaticook sont dans le peloton de tête a indiqué récemment à La Voix de l'Est le promoteur Marco Patry.

Archives, La Tribune