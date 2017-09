À la recherche du collier contenant les cendres de son mari

Isabelle Fagondo s'est rendu compte au cours de l'été que le bijou qui représente une goutte d'eau en argent n'était plus accroché au miroir de sa chambre où elle le laissait. Il aurait été volé entre le 30 avril dernier et la fin août.

« Ce n'est pas tant pour la valeur monétaire que pour la valeur symbolique. Il contient les cendres de mon mari décédé. Il a une grande valeur sentimentale », explique Isabelle Fagondo.

Cette dernière explique que ce bijou « Caroline Néron » en argent peut être ouvert pour y insérer un message. Celui qui lui a été volé avait été scellé avec les cendres à l'intérieur.

« C'est ce qui permet de distinguer le bijou. La femme qui le porte ne sait peut-être pas qu'il contient les cendres d'un défunt », signale Mme Fagondo.

Isabelle Fagondo avait convenu avec son mari avant qu'il décède qu'elle porterait ce bijou lors de ses voyages.

« Mon mari savait que ses cendres y seraient déposées après son décès. Je lui ai fait la promesse que je l'amènerais en vacances. Il voyageait en quelque sorte avec moi. Je suis allée en Floride et j'ai fait une croisière où je l'ai amené dans les îles des Antilles. C'était une façon de le garder avec moi », mentionne Isabelle Fagondo.

Afin de retrouver le précieux bijou, elle a publié un avis de recherche sur Facebook qui a été partagé au moins 600 fois.

« Je demande simplement à la personne qui a acquis ce bijou de me le ramener. Je ne vais pas poser de question. Je peux même lui acheter un bijou identique. La seule chose que je demande c'est de me remettre ce qui me reste de mon mari qui est décédé depuis bientôt cinq ans », demande Isabelle Fagondo.

La Sherbrookoise peut être jointe par son profil Facebook qu'elle a pris soin de rendre public pour retrouver ce bijou qui lui est cher.