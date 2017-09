Des douceurs tout Choco-là avant le Gala

(Sherbrooke) Ça sent la meringue sucrée dans les cuisines de Choco-Là ces jours-ci. L'entreprise sherbrookoise a mis les bouchées doubles pour gonfler sa production habituelle puisqu'elle s'en va jeudi au Salon des artisans et du documentaire des 32es prix Gémeaux avec une importante cargaison de macarons et autres douceurs riches en cacao.

« Il y aura différentes stations de dégustation lors de cette soirée et on fait partie de ceux qui vont faire découvrir leurs produits aux invités. Mardi, on a confectionné 300 macarons pour l'occasion. On apportera aussi 350 grigous, autant de pouffettes et 150 parts de brownies », explique la chocolatière Karine Métivier.

L'invitation à cette soirée d'exception est arrivée de façon inattendue, au début de l'été.

« C'est une cliente qui est impliquée dans l'organisation de l'événement qui nous a contactés, au mois de juin, pour nous proposer de participer. Elle vient de l'Estrie et son fils étudie à Sherbrooke, elle connaît donc bien nos produits. Elle adore nos pouffettes, d'ailleurs », mentionne la copropriétaire de la chocolaterie artisanale, Jouhainna Lebel.

Cette dernière souligne que plus de 600 personnes sont attendues lors de la soirée animée par Louise Deschâtelets et Jean-Sébastien Girard, au Hyatt Regency de Montréal. L'événement se déroule en marge du gala télévisé, lequel a lieu dimanche et est piloté par Jean-Philippe Wauthier et Éric Salvail.

« Cette invitation est une première pour nous, c'est une belle reconnaissance et c'est valorisant de voir que le fruit de notre travail rayonne à l'extérieur. C'est une belle vitrine, aussi, puisqu'il y aura là-bas différents créateurs », note Mme Lebel, qui assistera aussi à la grande fête de la télévision, dimanche soir.

Choco-Là, qui a pignon sur la rue King Ouest, célèbre cette année ses 13 ans d'existence.