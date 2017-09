UdeS : les auxiliaires de recherche et d'enseignement font pression

Isabelle Pion

(Sherbrooke) Les auxiliaires de recherche et d'enseignement se feront visibles à l'Université de Sherbrooke, la semaine prochaine, afin d'accentuer la pression dans le cadre du renouvellement de leur convention collective. Le Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'UdeS (SAREUS) souhaite maintenant l'intervention d'un conciliateur. Le SAREUS s'inquiète d'une baisse de 26 000 heures de travail attribuées aux membres du SAREUS dans les trois dernières années, et plus particulièrement du recours par l'institution à des ressources externes.