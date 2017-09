Rachel Wrathmall: un meurtre impuni après 10 ans

« Je suis désillusionnée du système. J'étais naïve en pensant que ce serait facile de le retrouver. Je ne connaissais pas encore les lois et le manque de traités d'extradition entre le Canada et d'autres pays dans le monde », se désole Mme Mazarakiotis.

« Sow était marié à Rachel. Rachel est morte et jamais, jamais son mari n'a contacté qui que ce soit dans sa famille pour en parler. C'est un peu étrange, non? », demande Paraskévi Mazarakiotis.

Alpha Oumar Raphiou Sow vivrait maintenant sous le nom de Rafiou Sow en Guinée. Il est le « leader » du Parti du renouveau et du progrès (Prp), un parti de l'opposition au gouvernement guinéen. Des journalistes de ce pays ont à maintes reprises interrogé M. Sow sur la mort de Rachelle Wrathmall au Québec et il a soit nié, soit refusé de répondre aux appels des journalistes. Il a déjà affirmé à un journaliste local que Alpha Oumar Raphiou Sow était un « homonyme » et qu'il ne connaissait pas Rachel Wrathmall. À une autre occasion, il aurait avoué avoir été interrogé et relâché par Interpol dans le cadre de l'enquête sur le meurtre commis à Sherbrooke. Bref, rien n'est certain.

La demande d'entrevue à Rafiou Sow formulée par La Tribune est restée sans réponse.

« Nous, on continue de faire de la pression comme on peut. On espère que ça aura des impacts sur sa psychologie. Il sait qu'on est là et qu'on n'a pas abandonné le dossier » , ajoute Paraskévi Mazarakiotis.

Dans une entrevue accordée à un média local, Rafiou Sow affirme avoir fait des études supérieures en Europe et en Amérique du Nord.

Sur la page Facebook de la personnalité politique, des Québécois viennent régulièrement poster des liens vers des articles faisant référence au meurtre de Rachelle Wrathmall. Ces commentaires ne sont pas supprimés de son mur.

On y apprend aussi que Rafiou Sow a été victime d'un accident de la route au printemps dernier, qu'il se remet bien et qu'il bénéficie du soutien moral et financier du président de la République, Alpha Condé, qui s'engage à assurer la totalité des frais liés au traitement.