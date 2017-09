 La Banque alimentaire Memphrémagog prépare une soirée vins et fromages 

Ayant offert plus de 2800 dépannages alimentaires l'an dernier seulement, la Banque alimentaire Memphrémagog demeure une ressource de première importance dans son milieu. Mais, puisque cet organisme ne dispose pas de fonds illimités, il a besoin de l'aide de la population.

« Des programmes gouvernementaux ont été coupés ces dernières années et ça a créé plus de gens dans le besoin. On sait qu'il y a une reprise au plan économique, mais on ne sent pas encore son effet de notre côté. On espère qu'elle aura un impact positif pour nous à plus long terme », explique Frédéric Demers, président de l'organisme magogois.

Depuis un bon nombre d'années déjà, la Banque alimentaire Memphrémagog organise une activité de type vins et fromages pour amasser des fonds. Elle a décidé de donner un nouvel élan à cette activité en la rebaptisant et en changeant quelque peu sa formule.

Environ 160 personnes sont attendues à la première édition de la Soirée plaisirs et découvertes de l'organisme. Les convives présents pourront goûter à divers produits et plats savoureux tout au long de la soirée.

La Soirée plaisirs et découvertes aura lieu le 13 octobre au centre d'arts Orford musique. En plus d'un festin, l'activité comprendra un encan silencieux et une soirée dansante.

Président de la Banque alimentaire Memphrémagog, Frédéric Demers révèle que l'objectif de l'organisation est d'amasser une somme de 20 000 $ grâce à la Soirée plaisirs et découvertes.

La présidence d'honneur de l'événement a été confiée à Laurent Chapleau, président d'honneur de CHA-cha communications. « J'ai accepté la demande de la banque alimentaire avec joie », lance-t-il, affirmant dans la foulée qu'il est avantageux de s'unir pour relever les défis auxquels on fait face.

Pour se procurer des billets pour la Soirée plaisirs et découvertes, il suffit de se rendre sur le site internet de l'organisme au www.banquealimentaire.ca.