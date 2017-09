Un préau au nom de Solanges Cloutier-Goulet

Il a pu être réalisé grâce à une collaboration de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, avec qui la Ville s'est entendue pour la localisation du préau sur les terrains de l'école.

D'une superficie de 11 mètres (36 pieds) sur 20 mètres (66 pieds), il permettra aux usagers du parc de bénéficier d'un endroit propice aux échanges et à la tenue de diverses activités comme la Fête des familles, la Fête en Nord et le camp de jour. On veut favoriser les rapprochements entre les personnes âgées et les adolescents de la polyvalente.

Un éclairage constant a été installé afin de décourager les regroupements indésirables après le coucher du soleil, les matériaux utilisés ont été choisis pour leur robustesse afin de minimiser les incidences d'éventuels actes de vandalisme et des mesures ont été prises pour assurer la quiétude sonore du voisinage.

« C'est un projet pour la population », a indiqué le conseiller Marc Denault lors de l'inauguration. « Il a été réalisé en respectant les budgets. »

« Je me souviens que Mme Cloutier-Goulet était venue me voir pour me dire qu'on devait améliorer l'environnement de l'école. »

Solanges Cloutier-Goulet est décédée en 2013. Elle a travaillé à l'école Montcalm.

On la décrit comme une Sherbrookoise qui, tout au long de sa vie, a tenu à aider son prochain en s'impliquant dans son milieu. Mère de quatre enfants, elle a donné de son temps à la Croix-Rouge, à l'A.F.E.A.S., au Carrefour de solidarité internationale, à Loisirs Sherbrooke Nord et au comité Ouverture sur le monde dont le mandat était de sensibiliser et d'inviter les gens à s'impliquer dans leur milieu ainsi que dans les pays en voie de développement.

L'inauguration s'est faite en présence de membres de la famille de Mme Cloutier-Goulet. Son fils Thomas Goulet a remercié les partenaires du projet pour sa réalisation. « Nous sommes contents de voir que son nom sera associé à la vie du quartier, a-t-il mentionné. Ce préau a été installé près de l'école où notre mère a travaillé. »

« Elle a été une grande bénévole toujours été impliquée dans ses communautés. »

Pour le député de Sherbrooke Luc Fortin, ce nouvel équipement et les diverses améliorations apportées au parc Marquis-de-Montcalm permettront aux aînés de bénéficier d'un environnement répondant encore mieux à leurs besoins. « Ce projet contribuera au vieillissement actif et en santé des personnes aînées et à l'amélioration de leurs conditions de vie et de celles de tous les citoyens. Je remercie la Ville pour ses actions qui favoriseront la création de milieux de vie stimulants et agréables pour tous. »