Irma sème l'inquiétude au Collège St-Bernard

Des informations laissent croire que les familles sont saines et sauves. Les élèves qui n'ont pas encore réussi à parler à leurs proches ont toutefois hâte d'entendre leur voix. « À ce moment-ci, c'est normal de ne pas avoir eu des nouvelles », note Dominic Boisclair, coordonnateur des communications au Collège, en faisant allusion aux problèmes de communication.

Certains ne savent pas comment ils vont retrouver leur maison. »

« Mon père m'a dit que c'est la catastrophe », raconte Matteo Miceli, un élève qui fréquente le Collège Saint-Bernard depuis l'année dernière. L'adolescent de 16 ans a réussi à avoir une brève conversation avec son père jeudi matin. « Il m'a dit que tout allait bien, mais mes parents n'ont jamais vu ça. C'est vraiment la catastrophe. » Les médias ont rapporté que l'île était presque entièrement dévastée.

La mère de Matteo avait réussi à lui envoyer un message mercredi, puis il n'avait plus eu de nouvelle jusqu'à jeudi matin. « Je ne reconnais plus mon île », raconte le jeune homme en soulignant avoir regardé beaucoup de photos de désolation. La résidence familiale a subi quelques dégâts, mais rien de majeur, à part des fuites d'eau. Ses parents ne pouvaient cependant pas circuler autour en raison des dégâts et des rues fermées.